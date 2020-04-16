Property Management Web Design

Дизайн сайтовЗавершен21 заявка508 просмотров
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Здравствуйте, мне нужен дизайнер, чтобы сделать веб-дизайн для моей домашней страницы.

Это домашняя страница управления недвижимостью, она имеет 4 страницы:

Домашняя страница, о нас, Услуги, Как это работает.

Мне нужен дизайн для десктопа и мобильной версии.

Можете ли вы сделать мне цитату, сколько это побережье?

Вот краткий обзор макета домашней страницы:

https:? //drive.google.com/open ID = 1cwQG2pSZCBL7Uis_XT-nnKCUWgTabAZN \

веб-сайты, которые мне нравятся и предлагают те же услуги:

https://www.vacasa.com/property-management

https://cityrelay.com/

https://www.guestbnb.ca/

https://www.homehost.com.au/

https://madecomfy.com.au/

https://hostmaker.com/th/bangkok/

4 года назад
jo212121
Шибель 
27 летТаиланд
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Frambuas
Елена 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
24 дня назад
4 года назад
$290
40 дней
все хорошо, с удовольствием снова
Очень комфортное сотрудничество! Мои лучшие рекомендации!
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