Дизайн посадочной страницы

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Необходимо отрисовать дизайн посадочной страницы по обучению в IT-сфере.

Стиль - хай-трек (IT, кремниевая долина, программирование, высокие технологии).

Лендинг состоит из 13 блоков. Дополнительно понадобится форма регистрации и страничка благодарности. 

Согласование будет поэтапным:

- сперва отрисовка и согласование первых 3-4 экранов

- затем отрисовка оставшихся экранов и элементов

Пока интересуют средние сроки и стоимость за такую работу. Пример того, что нравится клиенту, и прототип вышлю кандидату. 

4 года назад
polik3
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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