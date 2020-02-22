Дизайн + верстка

Привет, коллега! Для начала хочу сказать, что не ищу посредников, нужен прямой исполнитель. Я ищу креативного веб дизайнера с которым буду сотрудничать на долгий срок. Для начала мне нужно узнать твои навыки, поэтому такое задание: Вот здесь куски дизайна ...