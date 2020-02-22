Дизайн + верстка

Необходимо отрисовать дизайн посадочной страницы по обучению в IT-сфере. Стиль - хай-трек (IT, кремниевая долина, программирование, высокие технологии). Лендинг состоит из 13 блоков. Дополнительно понадобится форма регистрации и страничка благодарности. Согласование будет поэтапным: - сперва отрисовка и согласование первых ...
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нужен дизйан сайта проката авто - 8 страниц
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