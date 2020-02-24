Оценка редизайна сайта-каталога товаров с краткими предложениями

Существующий дизайн разрабатывался 5 лет назад + были внесены небольшие правки за это время. Сейчас стоит задача по глобальному обновлению дизайна с переориентацией на молодежную аудиторию. Это основная причина изменения дизайна.

Основной товар - молодежные рюкзаки/сумки.

Сайт должен выполнять промо-задачи по представлению товаров и возможности потенциальным покупателям найти где купить данный товар.

Текущий сайт - mykite.com.ua

Фирменные цвета желательно оставить текущие.

Что не нравится и критически нуждается в переработке:

- меню, верхнее основное и меню категорий. По обратной связи от клиентов - люди путаются в них.

- блог, более современная подача списка/отдельной записи

- список интернет-магазинов и магазинов

- главная страница, формат подачи информации, компоновка

- мобильная версия сайта

Нужна предварительная оценка (в дальнейшем, после составления ТЗ, оценку можно изменять) по стоимости/срокам. И краткие предложения по изменению дизайна. Можно буквально пару предложений, ссылок на пример из работ где реализованы такие решения.

upd.

исправлена ссылка