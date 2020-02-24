Добрый день, коллеги! Нужен дизайнер на проект для отрисовки сайта. ТЗ в прикреплении. От вас жду: 1. Понятно ли задание? 2. Сроки 3. Стоимость 4. Ссылка на портфолио
Оценка редизайна сайта-каталога товаров с краткими предложениями
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существующий дизайн разрабатывался 5 лет назад + были внесены небольшие правки за это время. Сейчас стоит задача по глобальному обновлению дизайна с переориентацией на молодежную аудиторию. Это основная причина изменения дизайна.
Основной товар - молодежные рюкзаки/сумки.
Сайт должен выполнять промо-задачи по представлению товаров и возможности потенциальным покупателям найти где купить данный товар.
Текущий сайт - mykite.com.ua
Фирменные цвета желательно оставить текущие.
Что не нравится и критически нуждается в переработке:
- меню, верхнее основное и меню категорий. По обратной связи от клиентов - люди путаются в них.
- блог, более современная подача списка/отдельной записи
- список интернет-магазинов и магазинов
- главная страница, формат подачи информации, компоновка
- мобильная версия сайта
Нужна предварительная оценка (в дальнейшем, после составления ТЗ, оценку можно изменять) по стоимости/срокам. И краткие предложения по изменению дизайна. Можно буквально пару предложений, ссылок на пример из работ где реализованы такие решения.
upd.
исправлена ссылка
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