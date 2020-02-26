UI⎮UX, WEB-DESIGN🔥 Качественно, быстро и привлекательно 👍

Веб-дизайн (UX/UI, Лендинги, Корпоративные сайты, Интернет-магазины, Новостные сайты

Доброго времени суток, меня зовут Данила! 

Разрабатываю дизайны с 2019 года, работаю в PS с 2014

Привлекательные, стильные и понятные сайты. 🔥

♢ Навыки:

✦ Figma 珞

✦ Photoshop 😎

✦ Adobe XD 

✦ Sketch 

♢ Личные качества:

✦ Ответственный 烙

✦ Честный 狼

✦ Пунктуальный 類

✦ Общительный 

✦ Креативный 濾

✦ Внимательный 

✦ Усидчивый 

Ниже поговорим об условиях работы, о времени сдачи и о контактах.

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♢ Процесс работы:

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Обсуждение ТЗ , сроков, стоимости, способа оплаты;

Предоплата 15% от суммы проекта (или поэтапная оплата - см. ниже);

Только после получения предоплаты, начинаю работу над дизайном;

Высылаю Вам скрины работы, вносим правки;

Когда Клиент удовлетворен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.

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♢ Условия работы:

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В выходные и праздничные дни не работаю (исключения по договоренности).

9:00-2:00 ( С перерывами на обед )

Но ответить на Ваши вопросы могу в любое время, когда не сплю :)

Способ оплаты: Карта Visa или Mastercard, Webmoney (RUB, USD), Яндекс Деньги. Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик.

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♢ Цены:

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Лендинги

До 6-ти блоков: 110$

Каждый последующий блок: +10$

Адаптив(планш.+смарт.): +50$

Главная страница: от 50$

Адаптив главной (планш.+смарт.): +50$

Внутренние страницы: 10$ / за 1стр.

При заказе 4-х и более внутренних страниц: 7$ / за 1стр.

Адаптив внутренней (планш.+смарт.): +5$ / за 1стр.

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♢ Сроки выполнения:

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Landing Page: 3–5 дня.

Сайт (главная): 2-4 дня.

Внутренние: 1-2 страницы/день.

Адаптив: 1-2 дня все страницы под 2 разрешения

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♢ Контакты:

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Skype: Borodkina1989

e-mail: [email protected]

Telegram: @DanilaTom01

Viber, WhatsApp при договоренности

Просьба предварительно писать в Личных Сообщениях этого сайта.