DanilaTom01

Данила DanilaTom01

 
22 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
UI&#9134;UX, WEB-DESIGN🔥 Качественно, быстро и привлекательно 👍

Веб-дизайн (UX/UI, Лендинги, Корпоративные сайты, Интернет-магазины, Новостные сайты

                         Точно в срок / Качественно / Стильно

Доброго времени суток, меня зовут Данила! 

Разрабатываю дизайны с 2019 года, работаю в PS с 2014

Привлекательные, стильные и понятные сайты. 🔥

 ♢ Навыки:

✦ Figma 珞

✦ Photoshop 😎

✦ Adobe XD 

✦ Sketch 

 ♢ Личные качества:

✦ Ответственный 烙

✦ Честный 狼

✦ Пунктуальный 類

✦ Общительный 

✦ Креативный 濾

✦ Внимательный 

✦ Усидчивый 

И это далеко не весь список

Ниже поговорим об условиях работы, о времени сдачи и о контактах.

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♢ Процесс работы:

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  • Обсуждение ТЗ , сроков, стоимости, способа оплаты;
  • Предоплата 15% от суммы проекта (или поэтапная оплата - см. ниже);
  • Только после получения предоплаты, начинаю работу над дизайном;
  • Высылаю Вам скрины работы, вносим правки;
  • Когда Клиент удовлетворен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.
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♢ Условия работы:

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    • В  выходные и праздничные дни не работаю (исключения по договоренности).
    Часы работы:  9:00-2:00 ( С перерывами на обед )

    Но ответить на Ваши вопросы могу в любое время, когда не сплю :)

    Способ оплаты:  Карта Visa или Mastercard, Webmoney (RUB, USD), Яндекс Деньги. Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик. 

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    ♢ Цены:

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    Лендинги

    • До 6-ти блоков: 110$
    • Каждый последующий блок: +10$
    • Адаптив(планш.+смарт.): +50$
    Сайты

    • Главная страница: от 50$
    • Адаптив главной (планш.+смарт.): +50$
    • Внутренние страницы: 10$ / за 1стр.
    • При заказе 4-х и более внутренних страниц: 7$ / за 1стр.
    • Адаптив внутренней (планш.+смарт.): +5$ / за 1стр.
    Правки по дизайну, в рамках согласованного технического задания, делаю  бесплатно, пока Вы не будете довольны  :)

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    ♢ Сроки выполнения:

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    • Landing Page: 3–5 дня.
    • Сайт (главная): 2-4 дня.
    • Внутренние: 1-2 страницы/день.
    • Адаптив: 1-2 дня все страницы под 2 разрешения
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    ♢ Контакты:

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    • Skype:  Borodkina1989
    • e-mail:  [email protected]
    • Telegram: @DanilaTom01
    • Viber, WhatsApp при договоренности

    Просьба предварительно писать в Личных Сообщениях этого сайта.

    FigmaPhotoshopSketch
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    Отзывы заказчиков
    yankin-maksim
    22 годаРоссия
    4 года в сервисе
    Был
    4 года назад
    $90
    10 баллов
    4 года назад
    Дизайн портфолио
    Отзыв недоступен.
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