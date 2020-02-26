Веб-дизайн (UX/UI, Лендинги, Корпоративные сайты, Интернет-магазины, Новостные сайтыТочно в срок / Качественно / Стильно
Доброго времени суток, меня зовут Данила!
Разрабатываю дизайны с 2019 года, работаю в PS с 2014
Привлекательные, стильные и понятные сайты. 🔥
♢ Навыки:
✦ Figma 珞
✦ Photoshop 😎
✦ Adobe XD
✦ Sketch
♢ Личные качества:
✦ Ответственный 烙
✦ Честный 狼
✦ Пунктуальный 類
✦ Общительный
✦ Креативный 濾
✦ Внимательный
✦ Усидчивый И это далеко не весь список
Ниже поговорим об условиях работы, о времени сдачи и о контактах.
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♢ Процесс работы:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Обсуждение ТЗ , сроков, стоимости, способа оплаты;
- Предоплата 15% от суммы проекта (или поэтапная оплата - см. ниже);
- Только после получения предоплаты, начинаю работу над дизайном;
- Высылаю Вам скрины работы, вносим правки;
- Когда Клиент удовлетворен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.
♢ Условия работы:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- В выходные и праздничные дни не работаю (исключения по договоренности).
Но ответить на Ваши вопросы могу в любое время, когда не сплю :)
Способ оплаты: Карта Visa или Mastercard, Webmoney (RUB, USD), Яндекс Деньги. Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик.
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♢ Цены:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лендинги
- До 6-ти блоков: 110$
- Каждый последующий блок: +10$
- Адаптив(планш.+смарт.): +50$
- Главная страница: от 50$
- Адаптив главной (планш.+смарт.): +50$
- Внутренние страницы: 10$ / за 1стр.
- При заказе 4-х и более внутренних страниц: 7$ / за 1стр.
- Адаптив внутренней (планш.+смарт.): +5$ / за 1стр.
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♢ Сроки выполнения:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Landing Page: 3–5 дня.
- Сайт (главная): 2-4 дня.
- Внутренние: 1-2 страницы/день.
- Адаптив: 1-2 дня все страницы под 2 разрешения
♢ Контакты:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Skype: Borodkina1989
- e-mail: [email protected]
- Telegram: @DanilaTom01
- Viber, WhatsApp при договоренности
Просьба предварительно писать в Личных Сообщениях этого сайта.
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