Создание темплейта в Elementor Pro или Divi

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно нарисовать дизайн сайта для портфолио фотографа: 1 главная страница и 6 внутренних. Работу желательно выполнить в Figma Тз скину в личку Пожалуйста, присылайте свои портфолио и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать json темплейт для конструкторов Elementor Pro или Divi.
Заглавная страница и несколько дополнительных. Весь контент Lorem ipsum. Тематика - простые информационные минисайты с подробным описанием (продукт, недуг, исследование чего-либо).
Во вложении примеры нескольких требуемых страниц, желаемый примерный конечный вид.
Данный темплейт будет использован под описание конкретного заболевания. Его симптомы, лечение, диагностика, препараты, контакты ближайших специалистов. Цветовая гамма может быть изменена. Количество блоков изменено в меньшую сторону, нужны совершенно не все.
Желательно использовать стандартный функционал конструкторов без дополнительных платных аддонов. Темплейты могут состоять из нескольких частей для использования в Theme Builder (header, footer, body и т.п)
Для понимания моего запроса, сразу озвучу его стоимость на Themeforest - 15$.
Заказов на аналогичные темплейты очень много. Готов к долгому взаимовыгодному сотрудничеству.
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