Дизайн лого и сайта для органа сертификации

Дизайн сайтовЗавершен20 заявок359 просмотров
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Необходимо сделать лого,  а затем разработать сайт для органа сертификации. Стиль строгий, минимализм. Главная страница, о нас, контакты, формы обратной связи. Подробности в личку.

4 года назад
ninelle2004
Нина 
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Frambuas
Елена 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
24 дня назад
4 года назад
$180
5 дней
Хочу оставить отзыв о работе Елены: работаем с ней уже второй раз по созданию лого компании и дизайну для сайта. Очень довольны работой! Елена аккуратна в сроках, всегда доступна, оперативно реагирует на все сообщения и все очень симпатично делает! Спасибо большое за работу! Рекомендуем однозначно! Обратимся еще)
Действительно, очень хорошее сотрудничество получилось. )) Всегда понятное ТЗ, быстрая обратная связь и в целом очень приятное общение по проектам. Спасибо за сотрудничество, буду рада работать еще))
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