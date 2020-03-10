Дизайн лого и сайта для органа сертификации

Хочу оставить отзыв о работе Елены: работаем с ней уже второй раз по созданию лого компании и дизайну для сайта. Очень довольны работой! Елена аккуратна в сроках, всегда доступна, оперативно реагирует на все сообщения и все очень симпатично делает! Спасибо большое за работу! Рекомендуем однозначно! Обратимся еще)