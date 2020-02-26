Внести правки на лэндинг без CMS

Добрый день!

Нужно внсти несколько правок на лэндинг (html, css, js)

Правки по типу:

"в калькуляторе сейчас можно выбрать только один вариант ответа, нужно добавить возможность выбора нескольких, чтобы отправлялись все выбранные варианты"

Список правок и лэндинг отправлю выбранным кандидатам

Сделать нужно до завтра 14.00 по Москве

Стоимость обсудим после вашей оценки, сейчас стоит для примера