Сайт-визитка

HTML-версткаЗавершен62 заявки1349 просмотров
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Нужен сайт-визитка по эскизу. Все исходники есть. CMS не имеет значения, лучше HTML

4 года назад
m2y444
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Ulan-bek
Уланбек 
32 годаКиргизия
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
4 года назад
$15
1 день
WMZ
Уланбек успешно выполнил работу, качественно и в срок. Не смотря на не простую ситуацию держал себя в руках и выполнил свои обязательства. Благодарю Уланбек, рекомендую этого исполнителя.
Слова с делами всегда соответствуют. Отличный заказчик. Всегда рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!