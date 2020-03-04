Верстка одной страницы

$60
HTML-версткаЗавершен37 заявок467 просмотров
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Доброго дня, нужно сверстать одну страницу , главная , не сложная но с эффектами.

Дизайн десктопный - также нужно будет адаптировать. 

4 года назад
easycoc
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
tkachuk_v
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$60
1 день
Рекомендую. отзывчивый и хороший исполнитель!
Всё отлично, было приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству!