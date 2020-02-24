Верстка лендинга 9 экранов и квиз

Добрый день. На данный момент 14 стр. в Figma. (еще будет 8 стр.). Три расширения 1440, 768 и 320 (на больших экранах всё остается в контейнере 1440). Верстка должна быть по брейкпоинтам и кроссбраузерная начиная с ie11. CMS не нужна. ...