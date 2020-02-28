Отверстать сайт

HTML-версткаЗавершен28 заявок394 просмотра
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http://1servisniy.ru/

отверстать сайт

1)КРАТКИЙ СПИСОК ПОПУЛЯРНЫХ УСЛУГ сделать текстовым, расширить список

2)сделать кликабельными сертификаты, увеличить их количество

3)сделать слайдшоу на главной фотографии

4)поменять ссылки в шапке и футере

4 года назад
oleg436
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mrarnod
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$3
1 день
Большое спасибо Андрею за помощь в верстке сайта "первыйсервисный.рф" и 1servisniy.ru За время работы Андрей показал себя как ответственный, знающий специалист, внимательно меня слушал и делал как было нужно. Качество работы многократно превысило стоимость, я даже удивлен что данную работу возможно сделать так дешево. Больше всего порадовало что Андрей не просил предоплат, а сначала все сделал, потом по результату уже оплатили. Если нужен знающий специалист за адекватные деньги - обращайтесь, РЕКОМЕНДУЮ
Понравилось работать с Олегом. Четкое ТЗ. На все вопросы отвечает быстро и понятно. Быстрая оплата. Рекомендую для сотрудничества!