Нужно сверстать страницу на Wordpress . https://www.figma.com/proto/K7teQSnYpYQvP09oA1ZXeF/Геодезия?node-id=512%3A774&viewport=642%2C-579%2C0.11623229831457138&scaling=min-zoom 1. переделать меню 2. добавить страницу с картами 3. добавить внизу каждой страницы рекомендательные письма 4. добавить время работы 5. верхнее меню должно дублироваться при скролле вниз
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
отверстать сайт
1)КРАТКИЙ СПИСОК ПОПУЛЯРНЫХ УСЛУГ сделать текстовым, расширить список
2)сделать кликабельными сертификаты, увеличить их количество
3)сделать слайдшоу на главной фотографии
4)поменять ссылки в шапке и футере
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