mrarnod

Андрей Новиков mrarnod

 
24 годаРоссия/Якутск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Профессиональная вёрстка - качественно, бысто и недорого)))
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_15857419053348
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Сверстать макет psd/поменять картинки, текст по ТЗ. НОВИЧКИ
Успешная верстка интерактивного лендинга. Исполнитель очень вежливый, предоставил сначала всю работу и только потом попросил оплату. 100% рекомендую данного исполнителя.
Был рад сотрудничать
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guest_15855688336766
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сверстать блоки
Очень быстро сверстал три блока адаптивно и без всяких проблем. Рекомендую!!!
Был рад сотрудничать, оплата быстрая, ТЗ подробное.
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guest_15839384829255
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Вёрстка
Сделал всё как надо и быстро
Быстрая оплата
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ilyakeymap
Илья 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Простая верстка 4ех страниц под телефоны.
Быстро сверстал простой сайт-визитку. Учел все пожелания, переднички демонстрировал свою работу в ходе работы. Рекомендую данного фрилансера.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрая оплата и всегда на связи.
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oleg436
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Отверстать сайт
Большое спасибо Андрею за помощь в верстке сайта "первыйсервисный.рф" и 1servisniy.ru За время работы Андрей показал себя как ответственный, знающий специалист, внимательно меня слушал и делал как было нужно. Качество работы многократно превысило стоимость, я даже удивлен что данную работу возможно сделать так дешево. Больше всего порадовало что Андрей не просил предоплат, а сначала все сделал, потом по результату уже оплатили. Если нужен знающий специалист за адекватные деньги - обращайтесь, РЕКОМЕНДУЮ
Понравилось работать с Олегом. Четкое ТЗ. На все вопросы отвечает быстро и понятно. Быстрая оплата. Рекомендую для сотрудничества!
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