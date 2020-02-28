Я против войны в Украине!
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$10
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Портфолио
- Landing Page адаптивный.101 просмотр
- Вёрстка шаблона для студента.102 просмотра
- Адаптивная вёрстка Лендинга - Шумовые пистолеты.114 просмотров
- Адаптивная вёрстка Landing Page.106 просмотров
- Вёрстка простых 4х страниц.75 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Успешная верстка интерактивного лендинга. Исполнитель очень вежливый, предоставил сначала всю работу и только потом попросил оплату. 100% рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
Был рад сотрудничать
$10
10 баллов
4 года назад
Очень быстро сверстал три блока адаптивно и без всяких проблем. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Был рад сотрудничать, оплата быстрая, ТЗ подробное.
$3
10 баллов
4 года назад
Сделал всё как надо и быстро
Ответный отзыв
Быстрая оплата
$10
10 баллов
4 года назад
Быстро сверстал простой сайт-визитку. Учел все пожелания, переднички демонстрировал свою работу в ходе работы. Рекомендую данного фрилансера.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрая оплата и всегда на связи.
$3
10 баллов
4 года назад
Большое спасибо Андрею за помощь в верстке сайта "первыйсервисный.рф" и 1servisniy.ru За время работы Андрей показал себя как ответственный, знающий специалист, внимательно меня слушал и делал как было нужно. Качество работы многократно превысило стоимость, я даже удивлен что данную работу возможно сделать так дешево. Больше всего порадовало что Андрей не просил предоплат, а сначала все сделал, потом по результату уже оплатили. Если нужен знающий специалист за адекватные деньги - обращайтесь, РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Понравилось работать с Олегом. Четкое ТЗ. На все вопросы отвечает быстро и понятно. Быстрая оплата. Рекомендую для сотрудничества!