Простая верстка 4ех страниц под телефоны.

HTML-версткаЗавершен26 заявок590 просмотров
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Сайт визитка, дома под сдачу. Под мобильные телефоны.

подготовлены файлы svg есть psd, полное соответствие с шаблоном не нужно.

1. Нужно сделать 4 страницы, дизайн идентичный.

2. Слайдер на главной странице (изображения подготовлены )

3. Вставка яндекс карты, код вставки есть.

4. Создать галерею, при клике полное изображение с возможность свайпнуть на другое.

Код на чистом html,css без применения бутстрапа и прочих инструментов.

слайдер можно сделать на js или css.

4 года назад
ilyakeymap
Илья 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
mrarnod
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$10
1 день
Быстро сверстал простой сайт-визитку. Учел все пожелания, переднички демонстрировал свою работу в ходе работы. Рекомендую данного фрилансера.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрая оплата и всегда на связи.
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