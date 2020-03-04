Две мелкие доработки CSS на сайте Opencart

Есть шаблон на Ocstore 3 http://test22.vsemesta.net/ - в нем нужно сделать 2 несложные правки:

1) font-awesome 5 в шаблоне грузится с официального репозитория, нужно чтобы грузился с сайта, то есть локально. Важно, чтобы ничего не сбилось на сайте и в админке, везде где используются эти шрифты.

Чтобы все работало норм, ничего лишнего не грузилось там где не нужно, т.к. делается это для увеличения скорости в page speed.

2) оценки в категориях должны всегда быть прижаты вправо, а сейчас, когда артикула нет - они смещаются влево - https://gyazo.com/a82c5477957945d68cb1c46870f7fbc2

во всех видах отображения товаров http://prntscr.com/ra80sh

Бюджет 5 WMZ + отзыв.

Потом обязательно нужно сообщить, где что менялось.