Верстка лендинга и натяжка на MODX Revo

С Владом сработался сразу. Парень большой молодец все делает четко, понимает с полу слова. Делали большой проект который по ходу работы много раз переделывался, но Влад молодец справился на отлично. После верстки заказал у Влада так же натяжку верcтки на MODX Revo. С которой он та же справился на отлично. Я как маркетолог получил просто офигенный инструмент в виде мультилендинга в котором все можно править и менять местами, то есть он сделал практически конструктор лендинга! Адаптацию под мобилку переделывали аж 2 раза. Рекомендую Влада как очень ответственного исполнителя, который делает все хорошо, всегда готов что то изменить, идет навстречу никуда не пропадает и всегда находится на связи. Буду работать с Владом еще.