Верстка лендинга и натяжка на MODX Revo

HTML-версткаЗавершен5 заявок480 просмотров
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Необходимо сверстать лендинг во всех вариантах адаптива (320, 640, 960, 1280, 1680) PSD Макеты есть на все указанные разрешения и посадить на CMS MODX REVO

Верстка должна быть качественной, валидной, кода минимум, грузиться очень быстро.

Сроки 10-14 дней.

По основным требованиям в приложеном файле ТЗ,

Остается дописать еще ТЗ по эффектам и функционалу

Ознакомится с макетом можно по файлам, среди файлов нету страницы 404

MODX
4 года назад
oknailmari
Айдар 
40 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
z-studio-46
Влад 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$328
7 дней
WMZ
С Владом сработался сразу. Парень большой молодец все делает четко, понимает с полу слова. Делали большой проект который по ходу работы много раз переделывался, но Влад молодец справился на отлично. После верстки заказал у Влада так же натяжку верcтки на MODX Revo. С которой он та же справился на отлично. Я как маркетолог получил просто офигенный инструмент в виде мультилендинга в котором все можно править и менять местами, то есть он сделал практически конструктор лендинга! Адаптацию под мобилку переделывали аж 2 раза. Рекомендую Влада как очень ответственного исполнителя, который делает все хорошо, всегда готов что то изменить, идет навстречу никуда не пропадает и всегда находится на связи. Буду работать с Владом еще.
Рекомендую заказчика, отлично поработали. Сделали много функциональный лэндинг. Постоянно на связи, деньги вовремя.
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