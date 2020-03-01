Добавить маску ввода телефона на поле ввода

$1
HTML-версткаЗакрыт21 заявка357 просмотров
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На одном из поле формы сайта, не отображается маска для ввода телефона:

https://snipboard.io/vmCbLK.jpg

На других маска имеется,

https://snipboard.io/Feqzrk.jpg

Необходимо разобраться, и указать необходимые изменения.

4 года назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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