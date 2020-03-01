Добавить маску ввода телефона на поле ввода

Нужно подключить к сайту плеер [url=https://playerjs.com/]https://playerjs.com/[/url] в уже сущетсвующую верстку. Сейчас на сайте используется другой плеер его нужно заменить на тот который выше. Вид плеера: [url=https://prnt.sc/r9seej]https://prnt.sc/r9seej[/url] При этом в playerjs использовав видео плеер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На одном из поле формы сайта, не отображается маска для ввода телефона:
https://snipboard.io/vmCbLK.jpg
На других маска имеется,
https://snipboard.io/Feqzrk.jpg
Необходимо разобраться, и указать необходимые изменения.
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