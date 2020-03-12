Верстка меню

На одном из поле формы сайта, не отображается маска для ввода телефона: [url=https://snipboard.io/vmCbLK.jpg]https://snipboard.io/vmCbLK.jpg[/url] На других маска имеется, [url=https://snipboard.io/Feqzrk.jpg]https://snipboard.io/Feqzrk.jpg[/url] Необходимо разобраться, и указать необходимые изменения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт установлен шаблон http://thewebmax.com/listkhoj/
Код шаблона содержит много мусорного и лишнего кода
Необходимо сверстать адаптивное меню для десктопа + мобайл
В итоге должно получиться логотип+5 пунктов http://joxi.ru/BA06EbocP13GJm
В мобильной версии логотип+бургер
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