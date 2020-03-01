Задание по верстке

$4
HTML-версткаЗакрыт12 заявок438 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры

Есть задание по верстке для сайта https://euro-oboi.com/

Сами по себе задачи простые - пример во вложении.

(Подвал сайта свернуть в три списка, по нажатию отображать содержимое каждого)

Из минусов: сайт писал разработчик, который не умеет верстать.

К примеру, где-то могут встречаться inline-стили в тегах.

Также к сложностям стоит отнести структуру сайта.

Я покажу: какой шаблон, за какую часть сайта отвечает.

Возможно дальнейшее сотрудничество.

Прикрепите 3 Ваших лучших работы по верстке.

Для связи оставьте свой skype.

Также укажите Вашу почасовую ставку.

Спасибо, надеюсь на успешную совместную работу.

Андрей

4 года назад
andrei_kinder
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Добавить маску ввода телефона на поле ввода

    $1

    На одном из поле формы сайта, не отображается маска для ввода телефона: [url=https://snipboard.io/vmCbLK.jpg]https://snipboard.io/vmCbLK.jpg[/url] На других маска имеется, [url=https://snipboard.io/Feqzrk.jpg]https://snipboard.io/Feqzrk.jpg[/url] Необходимо разобраться, и указать необходимые изменения.

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка аудио (видео) плеера

    Нужно подключить к сайту плеер  [url=https://playerjs.com/]https://playerjs.com/[/url] в уже сущетсвующую верстку. Сейчас на сайте используется другой плеер его нужно заменить на тот который выше. Вид плеера: [url=https://prnt.sc/r9seej]https://prnt.sc/r9seej[/url]      При этом в playerjs  использовав видео плеер.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка лендинга и натяжка на MODX Revo

    Необходимо сверстать лендинг во всех вариантах адаптива (320, 640, 960, 1280, 1680) PSD Макеты есть на все указанные разрешения и посадить на CMS MODX REVO Верстка должна быть качественной, валидной, кода минимум, грузиться очень быстро. Сроки 10-14 ...

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка сайта адаптивная

    Добрый день. Нужно заверстать адаптивный сайт (есть 2 точки - десктоп, мобила), типов страниц около 5 шт, но будут добавляться (еще около 5). Сейчас нужно заверстать то, что есть. Работать должно идеально на всех популярных ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка 7 уникальных страниц для сайта

    [list=1][*]требуется отзывчивый (3 типа разрешений) дизайн и верстка[*]вёрстка должна быть валидной и кросcбраузерной. [*]Дизайн должен быть уникальный, но базовый образец, от которого можно отталкиваться будет предоставлен[/list]Если проект будет реализован успешно, возможны новые заказы

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать сайт + cms

    Необходимо сделать адаптивную верстку сайта, макеты в фигме. А также необходима  cms для управления.  https://www.dropbox.com/s/8b2swl4o6blv0a0/Home%20%282%29%20%281%29.png?dl=0

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка и натяжка, интерактивная карта+макеты сайта

    2 длинных страницы по примеру главной, прикрепил 9  не больших - сервисные страницы, не стал прикреплять 1 карта ген план, каждый элемент, при на ведении будет подсвечиваться и всплывать окошко при клике потребуется разметка яндекс карты отрисованными элементами ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    4 года назад