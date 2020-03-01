Здравствуйте, уважаемые фрилансеры

Есть задание по верстке для сайта https://euro-oboi.com/

Сами по себе задачи простые - пример во вложении.

(Подвал сайта свернуть в три списка, по нажатию отображать содержимое каждого)

Из минусов: сайт писал разработчик, который не умеет верстать.

К примеру, где-то могут встречаться inline-стили в тегах.

Также к сложностям стоит отнести структуру сайта.

Я покажу: какой шаблон, за какую часть сайта отвечает.

Возможно дальнейшее сотрудничество.

Прикрепите 3 Ваших лучших работы по верстке.

Для связи оставьте свой skype.

Также укажите Вашу почасовую ставку.

Спасибо, надеюсь на успешную совместную работу.

Андрей