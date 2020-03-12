1.Сделать визуальную верстку

2.Без анимации, javascript и т.д

3.Css файл только 1, но можно со шрифтами отдельно

Например: Сайт/assets/css/style.css

Не надо вот так: Сайт/assets/css/main.css ; border.css; nav и т.д

4.Сайт должен соответствовать точь в точь как на макете

5.Кнопки должны нажиматься

6.Без пояснялки

7.Код должен быть не сложным на уровне новичка

8.Срок 2 дня