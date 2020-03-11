Веб сайт с регистрацией

Нужно сверстать около 7 новых страниц на уже готовом сайте в соответствии с макетами и натянуть на WP. Сделать чисто, кроссбраузерно, адаптивно, и чтобы работало быстро. Уважаемые исполнители, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ, если Вы: - плохо знаете WP - заняты, ...