Веб сайт с регистрацией

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функций 2

регистрация и список блогеров

прототипы прикрепляю 

https://sketch.cloud/s/KwdGe

дизайн сегодня будет готов 

это работа для экзамена в универе

4 года назад
redesigner
Игорь 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад