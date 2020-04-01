Сверстать по psd макетам и установить на WP

$35
HTML-версткаЗавершен6 заявок353 просмотра
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Есть psd макеты. Нужно их сверстать и затем я вышлю ftp доступы. На сайт нужно добавить новую вёрстку. 

4 года назад
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 года назад
$35
15 дней
Михаил показал себя в работе с положительной стороны.
Все отлично, продолжаем сотрудничество)