Сверстать по psd макетам и установить на WP

Добрый день! Нужен Грамотный программист/верстальщик. Сайт на Битрикс. Желательно Нижний Новгород
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть psd макеты. Нужно их сверстать и затем я вышлю ftp доступы. На сайт нужно добавить новую вёрстку.
- Похожие заказы
- HTML-верстка18 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сверстать около 7 новых страниц на уже готовом сайте в соответствии с макетами и натянуть на WP. Сделать чисто, кроссбраузерно, адаптивно, и чтобы работало быстро. Уважаемые исполнители, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ, если Вы: - плохо знаете WP - заняты, ...Завершен4 года назад
Есть сайт на который нужно интегрировать вёрстку по psd макетам. Функционал на сайте есть.HTML-верстка18 заявокЗакрыт4 года назад
- $150
Нужно сверстать лендинг на 19 блоков, а также настроить формы отправки заявки, квиз на сайте, поставить карту яндекса и коллтрекинг!Завершен4 года назад
Добавить телефон в шапку, закрепленную при скролинге. Не сломав адаптивную верстку. Плюс может еще какие правки небольшие.Завершен4 года назад
Мне надо сверстать одностраничный сайт. Желательно до 10-00 12.03.20. Макет в Фигме у меня есть - надо перевести его в сайт + вставить на страницу ролик с ютюба.Завершен4 года назад
Необходимо сделать верстку карточки товара согласно ТЗ (во вложении).HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $600
Требуется специалист с опытом работы с указанным движком, либо с указанными ниже инструментами: Smarty, Less, Bootstrap, jQuery Требования по движку не обязательные, если вы сможете в краткие сроки изучить платформу и сделать простое тестовое задание. Обьем работы довольно ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт4 года назад
Вёрстка адаптивного простого сайта по макету. С адаптацией под wordpress.Закрыт4 года назад
Необходимо сделать верстку сайта + разработка на стеке Python + Django (админитсрирование). ТЗ для верстальщика и разработчика есть. Дизайн в 2-х страницах + доверстать 3-ю (она на 95% схожа со второй, имеется небольшое различие).HTML-верстка8 заявокЗакрыт4 года назад