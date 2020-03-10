Требуется сверстать макет на движок CS-cart

Требуется специалист с опытом работы с указанным движком, либо с указанными ниже инструментами: Smarty, Less, Bootstrap, jQuery

Требования по движку не обязательные, если вы сможете в краткие сроки изучить платформу и сделать простое тестовое задание.

Обьем работы довольно большой, ориентировочно 3-4 недели.

Если у вас опыт работы с движком - это огромный плюс и возможность начать работу в ближайшее время. Просьба приложить к отклику примеры работ на этом движке.

Пожалуйста не пишите шаблонные отклики, а посмотрите требования к заданию.