Скопировать верстку сайта + внести доработки

Добрый день!

Необходимо скопировать верстку данного сайта и натянуть ее на наш функционал WordPress, внеся некоторые доработки.

В определенную часть записей вставлять тег iframe на ПК;

В записях сделать вывод остальных записей (всех, более 280 шт) под текстовым блоком;

При нажатии на определенные кнопки совершить 302 редирект на другой сайт (об этом подробнее поговорим);

Убрать из верстки раздел "новости".

Цены и сроки указывайте в ответах. Напомню, что у нас есть уже функционал на WP, полностью поддерживающий все элементы (перелинковка и айфреймы), от Вас по сути нужны только копирование и натяжка верстки.