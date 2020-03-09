Адаптивная верстка под ждумлу

есть сайт, он писался под десктоп. selfwebinar.com

сейчас если заходишь с телефона как пользователь, то не очень. надо или найти и заменить шаблон, или перевестать для мобильных. выглядеть все должно как в мобильном приложении chatium.

зарегистрируйтесь, зайдите, посмотрите как там. скачайте чатиум и посмотрите как там (или я вышлю скриншоты)