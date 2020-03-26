Скопировать лендинг

Есть шаблон на Ocstore 3 [url=http://test22.vsemesta.net/]http://test22.vsemesta.net/[/url] - в нем нужно сделать придумать как сделать так, чтобы Google не ругался на загрузку jquery перед контентом и при этом не пострадала функциональность. Если это вообще возможно, конечно. Обычные async/defer ...
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Форма заявки не нужнаДалее по странице заменить все фото, чуть чуть рерайт текстов что бы отличался от оригинала, залить на хостинг, поменять контакты лого, Добавить на каждый блок кнопку Звонок и сразу звонок Идеальная моб. версия сайта нужна
Реальный бюджет 500р
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