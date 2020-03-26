Скопировать лендинг

HTML-версткаЗавершен13 заявок451 просмотр
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Скопировать вот эту страницу https://gk-elfors.ru/montazh-sistem-videonablyudeniya

Форма заявки не нужнаДалее по странице заменить все фото, чуть чуть рерайт текстов что бы отличался от оригинала, залить на хостинг, поменять контакты лого, Добавить на каждый блок кнопку Звонок и сразу звонок Идеальная моб. версия сайта нужна

Реальный бюджет 500р

4 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
jekasDefault
26 летМолдова
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$10
2 дня
WMZ
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за задачу , было приятно иметь дело с этим заказчиком. Рекомендую!
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