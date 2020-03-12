Верстка рассылки

HTML-версткаЗавершен9 заявок461 просмотр
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Необходимо сверстать по исходникам рассылку.

https://yadi.sk/i/QcIU_fObrNU62w

Жду Ваши предложения по времени и ценам.

4 года назад
Evgeniya26
Евгения 
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
z-studio-46
Влад 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$10
1 день
WMZ
E-mail рассылка сверстана толково и оперативно! Буду обращаться к Владу еще, рекомендую!
С заказчиком никаких проблем не возникало. Рекомендую!
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