Сверстать шаблон письма (email) для отправления

HTML-версткаЗавершен14 заявок341 просмотр
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Для тату портала https://rustattoo.ru/  нужен шаблон письма. Примерная "рыба" сверстанная у меня есть. Надо переделать под дизайн портала.  Так же проверить кроссбраузерность верстки и все поправить.  

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4 года назад
Ruslan203
Руслан 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
z-studio-46
Влад 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$14
2 дня
WMZ
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