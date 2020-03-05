Верстка лендинга

Добрый день, требуется выполнить правки по адаптивной верстки + небольшие общие правки в шаблоне. [url=https://drive.google.com/file/d/1MfE1iytnweZON6JiXayOyFaPqCCpKDMD/view?usp=sharing]Подробнее в ТЗ[/url] От вас: Есть подтвержденный опыт работы с данной CMS и модулями Знаете верcтку (html,css) Всегда на связи, работу здаете вовремя, недочеты исправляете оперативно.