Верстка лендинга

HTML-версткаЗакрыт29 заявок331 просмотр
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Здравствуйте.

Требуется сверстать небольшой лендинг - на 6-7 экранов. Дизайн минималистичный. Только чистый код на html, css, js. Без бутстрапа, фреймов и прочих "плюшек". Срок неделя. Стоимость такой работы мне не известна. Жду ваших адекватных предложений.

4 года назад
zaplitnaya
Катерина 
43 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
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