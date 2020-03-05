Верстка страницы

Вот ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1sUBsxlKQo0NWJ_2KSxtuw9B4hl-_QiBKZ07ViFUQLLE/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1sUBsxlKQo0NWJ_2KSxtuw9B4hl-_QiBKZ07ViFUQLLE/edit?usp=sharing [/url]пишите реальную цену и срок. сайт на wp. Ссылку скину в лс по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://www.figma.com/file/RmA9YpeB47DPlURL4jUBcf/domworks?node-id=0%3A1
только мобильная версия
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