Необходимо сверстать и установить шаблон на вордпресс, небольшой супер простой магазин сумок. Возможно придется до настроить функционал, под вопросом. Версия текущего сайта. Макеты в картинках смотрите. http://www.stavia-bag.ru
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Добавить плавающую панель на сайте в виде 3-х иконок со следующим порядком(инстаграмм, фейсбук, ютуб ) по клику ведущие на страницы других сайтов.
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