Верстка под Vuetify v2

HTML-версткаЗакрыт4 заявки330 просмотров
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Есть страница сверстанная с использованием компонентов https://vuetifyjs.com 

Необходимо верстка еще ~6 страниц + моб версия с аналогичным подходом.

PSD и детали отдельным сообщением

4 года назад
maxxdev
Максим 
38 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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