Верстка под Vuetify v2

Необходимо сверстать (100% адаптив и кросс-браузерность) макеты личного кабинета: "ЛК - Мой заказ.psd" и "ЛК - Ваш заказ голубой (1).psd" Без шапки и футера. Их сверстали. Так же тизеры карточек товара уже есть, их верстать не нужно. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть страница сверстанная с использованием компонентов https://vuetifyjs.com
Необходимо верстка еще ~6 страниц + моб версия с аналогичным подходом.
PSD и детали отдельным сообщением
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