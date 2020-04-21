Верстка сайта

$60
HTML-версткаЗавершен8 заявок703 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нам необходим опытный верстальщик для того чтобы в течении 5 календарных дней адаптивно валидно и кроссбраузерно сверстать сайт с 9 уникальными страницами.

Работать необходимо до полного утверждения.

Верстка сайта
4 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
alpeeff
Роман 
21 годУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$61
42 дня
Все отлично. Работаем с Романом не в первый раз. С нашей стороны были небольшие задержки по оплате, ввиду текущей ситуации в мире. Но в целом сотрудничеством довольны. Обращаемся еще.
Все хорошо!
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