Верстка + WP нужно обновить немного дизайн

HTML-версткаЗакрыт16 заявок338 просмотров
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Здравствуйте, нужен хороший специалист по верстке и WP, который сможем обновить немного дизайн, сам дизайн отрисован и есть исходники.

При ответе покажите пожалуйста ваши работы по ВП и верстке.

Спасибо!

4 года назад
workivan25
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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