Правки верстки html

HTML-версткаЗавершен10 заявок253 просмотра
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Сайт на обычном html (без CMS)

Нужно исправить небольшие ошибки и внести новые доработки

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Исполнителя выбираю тут в проекте

HTML
4 года назад
IvanFeniks
Иван 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
mayk_official
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
4 года назад
$10
1 день
Сделал раньше оговоренных сроков. Предложил различные варианты. Бонусом поправил косяки прошлого верстальщика. Супер!)
Все отлично! Четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую!
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