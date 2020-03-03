Переверстать 3 страницы на Bootstrap3

В архиве сверстаный дизайн, состоящий из 3 страниц - главной, каталога товаров и товара. Требуется переверстать эти 3 страницы, взяв за основу чистый bootstrap 3 и навесив на него дополнительную стилизацию.

Важные моменты:

- навбар в шапке - это должен быть стандартный навбар от бустрапа. Mmenu который выскакивает на мобильных устройствах надо оставить.

- выпадающее меню в навбаре - стандартное застилизрованое выпадающее меню бутстрапа

- попап который выскакивает при клике авторизации - должен быть стандартный попап от бутстрапа или Magnific Popup со стандартными табами, только отстилизировать их. Иконки которые там есть в инпутах - поменять на похожие по смыслу со стандартного набора иконок бутстрапа.

- на главной карусель - это slick карусель

- при наведении на картинку она подпрыгивает вверх, это эффект надо сохранить без использования 100500 библиотек, вроде реализуется в пару строчек jquery

- в каталоге товара - постраничная навигация, это стандартная отстилизированная навигация от бутстрапа

- на странице товара - галерея, это Magnific Popup галерея

- в футере при наведении на пункты меню - сохранить анимацию их смещения вправо, по аналогии без библиотек, пару строчек на jquery

- в футере анимация иконок соцсетей не нужна

- в футере кнопка вверх в правом нижнем углу не нужна

Тоесть на выходе должно быть 3 html файла, в которых помимо подключеного jquery и bootstrap, будет подключена библиотека mmenu, slick, magnific popup, и 1 css файл со стилизацией + js функционал в отдельном файле. Никакого лишнего css и избыточности, будет проверяться.