Нужна разработка сайта

HTML-версткаЗакрыт8 заявок284 просмотра
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Нужна разработка сайта  верстка готова нужно запрограммировать сайт тут макеты https://www.figma.com/file/Up6ve5DR4FZP0Rj67TyHUp/Page-2?node-id=0%3A1

http://bit.ly/38k69hM Макеты уже сверстанны нужно реализовать программную часть сайта подключить плтажы и настройть функций в личном кабинете 

4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 часов назад