Сделать квиз - лендинг на 2 блока

HTML-версткаЗакрыт25 заявок984 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо сверстать адаптивный квиз-лендинг на 2 блока

https://www.figma.com/file/IUIS16IL673ZbNNxoCNiC6/Untitled?node-id=0%3A1

4 года назад
Paquito
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Две мелкие доработки CSS на сайте Opencart

    $5

    Есть шаблон на Ocstore 3 http://test22.vsemesta.net/ - в нем нужно сделать 2 несложные правки: 1) font-awesome 5 в шаблоне грузится с официального репозитория, нужно чтобы грузился с сайта, то есть локально. Важно, чтобы ничего не сбилось ...

    OpenCartCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Адаптивная верстка

    $220

    Доброго дня. Нужна адаптивная верстка интернет сайта с нуля. Сроки неделя. Оплата поэтапно. Детальное тз буду обсуждать в личной переписке

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Простая верстка 4ех страниц под телефоны.

    Сайт визитка, дома под сдачу. Под мобильные телефоны. подготовлены файлы svg есть psd, полное соответствие с шаблоном не нужно. 1. Нужно сделать 4 страницы, дизайн идентичный. 2. Слайдер на главной странице (изображения подготовлены ) 3. Вставка яндекс карты, код ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужен верстальщик с mac os

    $40

    Салют ребята! Нужно переверстать несколько блоков с svg. На Mac в сафари не правильно отрисовывается. Вероятно из-за того что куски кода вставлены в разметку. + Сделать небольшие доработки Исходники дизайна или верстки могу предоставить в XD или ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстальщик на доработку и расширение проекта

    Требуется верстальщик на доработку (мелкие баги в верстке) и расширение текущего проекта. Что требуется: - исправить мелкие ошибки по списку (отступы, не корректное отображение в моб. версии, и т.п.) - верстка почтовых шаблонов 5-7 шаблонов - верстка новых страниц ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать вёрстку по макету

    Доброго времени суток! Необходимо осуществить адаптивную вёрстку макета.  При отклике, просьба указывать стек который используете при вёрстке.  А так же, вашу стоимость и сроки сдачи проекта.  Благодарю. UPD: Без указания сроков и стоимости, заявка не рассматривается.

    HTML-верстка62 заявки
    Закрыт
    4 года назад