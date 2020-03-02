Адаптивная верстка одной страницы

Есть шаблон на Ocstore 3 http://test22.vsemesta.net/ - в нем нужно сделать 2 несложные правки: 1) font-awesome 5 в шаблоне грузится с официального репозитория, нужно чтобы грузился с сайта, то есть локально. Важно, чтобы ничего не сбилось ...