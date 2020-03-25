Есть шаблон на Ocstore 3 http://test22.vsemesta.net/ - в нем нужно сделать 2 несложные правки: 1) font-awesome 5 в шаблоне грузится с официального репозитория, нужно чтобы грузился с сайта, то есть локально. Важно, чтобы ничего не сбилось ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня. Нужна адаптивная верстка интернет сайта с нуля. Сроки неделя. Оплата поэтапно. Детальное тз буду обсуждать в личной переписке
- Похожие заказы
- $5HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Сайт визитка, дома под сдачу. Под мобильные телефоны. подготовлены файлы svg есть psd, полное соответствие с шаблоном не нужно. 1. Нужно сделать 4 страницы, дизайн идентичный. 2. Слайдер на главной странице (изображения подготовлены ) 3. Вставка яндекс карты, код ...Завершен4 года назад
- $40
Салют ребята! Нужно переверстать несколько блоков с svg. На Mac в сафари не правильно отрисовывается. Вероятно из-за того что куски кода вставлены в разметку. + Сделать небольшие доработки Исходники дизайна или верстки могу предоставить в XD или ...Завершен4 года назад
- $5
Сверстать одностраничный сайт из .psdЗавершен4 года назад
Нужно сверстать по макетам 2 страницы: адаптивно, кроссбраузерно, валидно. Уровень сложности: выше среднего. Макеты в Figma. ТЗ по запросу.Завершен4 года назад
- $40
Подробнее всё расскажу исполнителю, скину макет и шрифтыЗавершен4 года назад
Требуется верстальщик на доработку (мелкие баги в верстке) и расширение текущего проекта. Что требуется: - исправить мелкие ошибки по списку (отступы, не корректное отображение в моб. версии, и т.п.) - верстка почтовых шаблонов 5-7 шаблонов - верстка новых страниц ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток! Необходимо осуществить адаптивную вёрстку макета. При отклике, просьба указывать стек который используете при вёрстке. А так же, вашу стоимость и сроки сдачи проекта. Благодарю. UPD: Без указания сроков и стоимости, заявка не рассматривается.HTML-верстка62 заявкиЗакрыт4 года назад
- $60
Верстка уже готова, надо деть одну страницу на вп. https://ipelmen.ruЗавершен4 года назад
- $40
Салют ребята! Нужно переверстать несколько блоков с svg. На Mac в сафари не правильно отрисовывается. Вероятно из-за того что куски кода вставлены в разметку. Исходники дизайна или верстки могу предоставить в XD или выгрузить дизайн в zepline Док ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт4 года назад