Доработка лендинга срочно

HTML-версткаЗакрыт4 заявки308 просмотров
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Здравствуйте!Лендинг посажен на вордпресс с премиум темой.В составе темы шли два плагина visual composer и revslider.Все блоки сделаны с помощью билдера.Нужно сделать тему легче (улучшить скорость загрузки). Сделать меню поблочной навигации,блоки сделать более интересными по дизайну (на ваше усмотрение).Есть желающие?

4 года назад
Intern85
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад