Адаптивная верстка

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Решили все в личке

4 года назад
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Innod
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$75
33 дня
Отличный исполнитель! Работает до последней правки) Рекомендую!
Отлично поработали с Ильей, к тому же и хорошо пообщались) Рекомендую!