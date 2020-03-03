Требуются работы по сайту

Есть сайт на [url=https://attica.clinic/]https://attica.clinic/[/url], для него нужно сделать на главную в таком виде, смотри файл. Сайт на yii-frame, там по сути голая верстка везде. Некоторые блоки сверстаны, дописывать по сути ничего не надо, 3 блока ...