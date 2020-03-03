Сверстать лендинг

В существующее web приложение требуется внедрить новый дизайн (jsp, js), порядка 60 jsp-страниц, из которых 16 главных, остальные модальные окна. Верстка есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:1. Страничка должна быть адаптивной, хорошо отображаться на мобильном устройстве (специфичных требований для мобильных устройств нет)2. Шапка не должна быть фиксированной3. При клике на Дневники скрол до блока "Дневник Благодарности"4. На страницу 6 блоков. Нужно чтобы скрол нельзя было сделать самому и задержаться между блоками. То есть ты начинаешь скролить, а дальше нужно доскролить чтобы весь экран занимал второй блок. Примера найти не смогла, можем лично обсудить5. Ссылки пришлю после согласования цены
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