Сверстать лендинг

Требования:1. Страничка должна быть адаптивной, хорошо отображаться на мобильном устройстве (специфичных требований для мобильных устройств нет)2. Шапка не должна быть фиксированной3. При клике на Дневники скрол до блока "Дневник Благодарности"4. На страницу 6 блоков. Нужно чтобы скрол нельзя было сделать самому и задержаться между блоками. То есть ты начинаешь скролить, а дальше нужно доскролить чтобы весь экран занимал второй блок. Примера найти не смогла, можем лично обсудить5. Ссылки пришлю после согласования цены