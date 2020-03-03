Требует сверстать мобильную версию темы для интернет-магазина на Opencart 3 с использованием twig и bootstrap (можно версию 3 или 4). Исходники в adobe xd.

или часть задания:

Требуется верстка на bootstrap 3 или 4 мобильного макета для интернет-магазина.

ссылка на файлы дизайна

dropmefiles.com/FrQ8v