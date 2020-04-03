Верстка шаблона под интернет магазин на движке WP

HTML-версткаЗавершен8 заявок325 просмотров
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Добрый день!

Необходимо:

Уникализация бесплатного дизайна шаблона WP для интернет магазина (чайная тематика).

Установка, настройка правильного функционирования плагинов. 

Подключение модуля приема платежей. 

Адаптация для мобильной версии. 

Интересует примерная стоимость подобной работы.

Подробное ТЗ по оформлению шаблона вышлю в личку

4 года назад
Nik_777
Никита 
33 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
RoKsetup
Евгений 
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$50
10 дней
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