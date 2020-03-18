Изменить адаптив сайта

На моем хостинге есть лендинг одностраничный. Нужно его скопировать и в копии оставить только 3 блока, Поменять фото, текста, +- добавить контакты и ватсап, загрузить на другой домен в этом же хостинге, +- если что то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Имеется сайт mebelbrw.kz
Нужно адаптивную версию сайта сверстать как на картинке в приложении.
Декстоп версия при этом должна остаться неизменной.
Google pagespeed должен быть не менее 80.
Кроссбраузерность, валидность итп.
- Похожие заказы
- $10HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Необходимо: Уникализация бесплатного дизайна шаблона WP для интернет магазина (чайная тематика). Установка, настройка правильного функционирования плагинов. Подключение модуля приема платежей. Адаптация для мобильной версии. Интересует примерная стоимость подобной работы. Подробное ТЗ по оформлению шаблона вышлю в личкуЗавершен4 года назад
Необходимо сверстать макет с использованием компонентов [url=https://vuetifyjs.com/ru/]https://vuetifyjs.com [/url]Компоненты tables, progressbar, groups, tabs и т.д. Верстка валидная, кроссбраузерная и т.д. На макете прямоугольники - кнопки, внутри таблицы черные прямоугольники - текст. На данном макете необходимо использовать [url=https://vuetifyjs.com/ru/components/data-tables]https://vuetifyjs.com/ru/components/data-tables[/url] и avatars для кружочков На выходе ...Завершен4 года назад
Есть с нуля установленный вопрдпрес с темой, надо настроить внешний вид и меню в соответствии с ТЗ (скину в личку заинтересованным). Рисовать ничего не надо, но над версткой придется чуть-чуть поработать.HTML-верстка14 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна разработка сайта верстка готова нужно запрограммировать сайт тут макеты [url=https://www.figma.com/file/Up6ve5DR4FZP0Rj67TyHUp/Page-2?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/Up6ve5DR4FZP0Rj67TyHUp/Page-2?node-id=0:1[/url] [url=http://bit.ly/38k69hM]http://bit.ly/38k69hM[/url] Макеты уже сверстанны нужно реализовать программную часть сайта подключить плтажы и настройть функций в личном кабинетеHTML-верстка8 заявокЗакрыт4 года назад
Требует сверстать мобильную версию темы для интернет-магазина на Opencart 3 с использованием twig и bootstrap (можно версию 3 или 4). Исходники в adobe xd. или часть задания: Требуется верстка на bootstrap 3 или 4 мобильного макета для ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт на обычном html (без CMS) Нужно исправить небольшие ошибки и внести новые доработки ..... Пишите стоимость, начинать можно сразу) Исполнителя выбираю тут в проектеЗавершен4 года назад
Требования:1. Страничка должна быть адаптивной, хорошо отображаться на мобильном устройстве (специфичных требований для мобильных устройств нет)2. Шапка не должна быть фиксированной3. При клике на Дневники скрол до блока "Дневник Благодарности"4. На страницу 6 блоков. Нужно ...HTML-верстка59 заявокЗакрыт4 года назад
Всем доброго времени суток. Для нашей компании Запчасти Чери ищем человека , который сможет поправить ошыбки, доработать верстку на html и css а так же сделать полную адаптацию сайта под смартфоны. Сайт для которого нужно ...HTML-верстка30 заявокЗакрыт4 года назад
Есть 2 страницы в psd формате - главная и внутренняя. Каждая для десктопа и для мобильной версии (для мобильного телефона). Главную прикрепляю. Нужна, соответственно, вёрстка - всё как положено для популярных браузеров, чтобы на всех разрешениях смотрелось ...Завершен4 года назад