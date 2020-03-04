Несколько мелких изменений на конструкторе Wordpress

Необходимо сверстать (100% адаптив и кросс-браузерность) макеты личного кабинета: "ЛК - Мой заказ.psd" и "ЛК - Ваш заказ голубой (1).psd" Без шапки и футера. Их сверстали. Так же тизеры карточек товара уже есть, их верстать не нужно. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
- Нужно добавить слайдер
- Убрать несколько ссылок изображений
- Выровнять 4 картинки
- Выровнять поле формы ввода данных
- Добавить несколько отступов
Указывайте цену и сроки
- Похожие заказы
- $13HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо верстку установить на jekyll, верстку можно посмотреть [url=https://abvpp.ru/]abvpp.ru/[/url]HTML-верстка1 заявкаЗакрыт4 года назад
1)Нужна верстка и натяжка сайта OpenCart ( + Закрыть сайт для индексации) Все страницы, карточки, кнопки, формы, цвета, и прочее подогнать как на главной странице, ничего не должно ехать. 3)Вставить логотип 4)Вставить текста ,контакты, 5)Зарегистрировать почту 6) Адаптировать под мобильную ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт4 года назад
- $60
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходим опытный верстальщик для того чтобы в течении 5 календарных дней адаптивно валидно и кроссбраузерно сверстать сайт с 9 уникальными страницами. Работать необходимо до полного утверждения.Завершен4 года назад
Требуется полноценная верстка и натяжка дизайна одежды на шоп скрипт. Цену предлагайте. Основные страницы прикрепил.HTML-верстка5 заявокЗакрыт4 года назад
- $7
Необходимо переверстать и внести корректировки одной страницы, соответственно кросбраузерно и адаптивно. Возможна предоплата на карту приват.Завершен4 года назад
Добрый день! Нужно внести правки - сверстать карты товара и доработать страницу каталога Тут подробнее https://bit.ly/39niyTo Доступы скину в личку Пишите, цены/срокиHTML-верстка10 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, нужен хороший специалист по верстке и WP, который сможем обновить немного дизайн, сам дизайн отрисован и есть исходники. При ответе покажите пожалуйста ваши работы по ВП и верстке. Спасибо!HTML-верстка16 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Имеется сайт mebelbrw.kz Нужно адаптивную версию сайта сверстать как на картинке в приложении. Декстоп версия при этом должна остаться неизменной. Google pagespeed должен быть не менее 80. Кроссбраузерность, валидность итп.Завершен4 года назад
- $10
На моем хостинге есть лендинг одностраничный. Нужно его скопировать и в копии оставить только 3 блока, Поменять фото, текста, +- добавить контакты и ватсап, загрузить на другой домен в этом же хостинге, +- если что то ...Завершен4 года назад