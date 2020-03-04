Несколько мелких изменений на конструкторе Wordpress

HTML-версткаЗакрыт4 заявки282 просмотра
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 Здравствуйте!

- Нужно добавить слайдер

- Убрать несколько ссылок изображений

- Выровнять 4 картинки 

- Выровнять поле формы ввода данных 

- Добавить несколько отступов 

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WordPress
4 года назад
guest_1583327733728
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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