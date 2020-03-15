Верстка страницы

Добрый день Вот дизайн https://yadi.sk/d/Ld5mZ59IntIh6w Нужно сверстать 1 блок для сайта snosim.com . В задачу включается верстка + сделать его рабочим Блок как на https://ekosnos.ru/ https://yadi.sk/i/uxp0tGwqU1BiLQ Вы сверстаете, потом же это будут на сайт внедрять. Классы, имена при верстке не ...