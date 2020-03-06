Верстка из psd, 1 страница

Необходимо сверстать (100% адаптив и кросс-браузерность) макеты личного кабинета: "ЛК - Мой заказ.psd" и "ЛК - Ваш заказ голубой (1).psd" Без шапки и футера. Их сверстали. Так же тизеры карточек товара уже есть, их верстать не нужно. ...
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Нужно сверстать из psd в html и css, 1 страница
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